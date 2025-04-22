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Pendik'teki Palet Fabrikasında Yangın: Etrafta Büyük Hasar

Pendik'teki Palet Fabrikasında Yangın: Etrafta Büyük Hasar
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Pendik'te bir palet fabrikasında çıkan yangın, bitişikteki iki bina ile bir atölyeye sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı.

Pendik'te palet fabrikasında çıkan ve bitişikteki iki bina ile bir atölyeye sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ramazanoğlu Mahallesi Eren Sokak'ta faaliyet gösteren palet fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın bitişiğindeki iki binanın çatısı ile bir atölyeye sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Ardından soğutma çalışması başlatıldı.

Fabrikada büyük çapta hasara yol açan yangın, alevlerin sıçradığı binaların çatıları ve dış cephelerinin de zarar görmesine neden oldu.

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Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
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