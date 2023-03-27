Pendik'teki otel yangınıyla ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi
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PENDİK'te 2 kişinin öldüğü otel yangınıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
PENDİK'te 2 kişinin öldüğü otel yangınıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Pendik Doğu Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili yürütülen soruşturmada,şirket ortağı C.S. ve otel işletmecileri H.S., M.S., S.S. ve otel çalışanı A.A. gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından "taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "Mühür bozma" suçlarından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel