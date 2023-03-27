Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pendik'teki otel yangınıyla ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi

Güncel Haberler

Pendik'teki otel yangınıyla ilgili 5 kişi adliyeye sevk edildi

PENDİK'te 2 kişinin öldüğü otel yangınıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

PENDİK'te 2 kişinin öldüğü otel yangınıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Pendik Doğu Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili yürütülen soruşturmada,

şirket ortağı C.S. ve otel işletmecileri H.S., M.S., S.S. ve otel çalışanı A.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından "taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "Mühür bozma" suçlarından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Pendik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title