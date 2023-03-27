Pendik'teki otel yangınında ölü sayısı 3'e yükseldi, yangının ön raporu ortaya çıktı

PENDİK'teki otel yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Hazırlanan ön raporda ise yangının otelin, bodrum katında bulunan bir elektrikli sobanın kumaşı tutuşturmasından dolayı meydana geldiği de ortaya çıktı.

Pendik Doğu Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetmişti. Yangında 3 kişi de yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınanlardan biri yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, yangında hayatını kaybedenlerin isimleri Tuğba Üstündağ, İbrahim Duran ve Feyzullah Canyetim olarak açıklandı.

ÖN RAPOR: ELEKTRİKLİ SOBA

RUHSATI YOK

Ruhsatsız olduğu belirlenen otelin sahibi C.S. ve resepsiyon görevlisi S.S.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.