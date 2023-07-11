Pendik'te 4 kişinin öldüğü miras kavgasında tutuklanan şüpheliden kan donduran itiraf: Hedef gözetmeden ateş ettim

Pendik'te 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı miras kavgasında tutuklanan Özden Özkul ifadesinde hedef gözetmeksizin ateş ettiğini itiraf etti. Özkul, "Merdivene doğru ilerlerken ilk olarak merdivenin başında Zafer Öztürk'ü gördüm. Buraya doğru hedef gözetmeksizin ateş etmeye başladım. Daha sonra merdivenin başına gelerek buradaki kalabalığa doğru tabancamdaki mermiler bitene dek ateş ettim." ifadelerini kullandı.

Pendik'te 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı miras kavgasına ilişkin 4 kişi serbest kalırken 2 kişi de tutuklandı. Tutuklanan Özden Özkul ifadesinde, "Merdivene doğru ilerlerken ilk olarak merdivenin başında Zafer Öztürk'ü gördüm. Buraya doğru hedef gözetmeksizin ateş etmeye başladım. Daha sonra merdivenin başına gelerek buradaki kalabalığa doğru tabancamdaki mermiler bitene dek ateş ettim." dedi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

8 Temmuz Cumartesi günü Pendik Yenişehir'de yaşanan olayda, iki kardeş olan Osman Özkul ile Özden Özkul arasında miras tartışması çıkmış, tartışmanın alevlenmesinin ardından Özden Özkul, yanında getirdiği tabanca ile husumetlisi olan kardeşine ve ailesine kurşun yağdırmıştı. Yaşanan olayda, Osman Özkul (51), Osman Özkul'un eşi Dilek Özkul (45), oğulları Efe Burak Özkul ve akrabaları Zafer Öztürk olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi de yaralanmıştı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından cinayeti işleyen Özden Özkul kavgada kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan diğer 6 kişi de gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Özden Özkul ve beraberindeki 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli serbest kalırken, Özden Özkul ve Özen Özkul çıkarıldığı mahkemece "üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"DÖRDÜ BİRDEN ARACIMIN ÜZERİNE DOĞRU GELMEYE BAŞLADI"

Özden Özkul ifadesinde, hedef gözetmeksizin ateş etmeye başladığını belirtti. Özden Özkul şunları söyledi: "Geçmiş dönemde Osman Özkul ve ailesiyle adli makamlara intikal etmiş kurşunlama, tehdit gibi hadiseler yaşanmıştır. 8 Temmuz'da kardeşim Özen beni arayarak evinin bahçesinde mangal yakacağını söyleyerek beni davet etti. Bana telefonda birkaç misafir olacağını da söyledi. Açık otopark kısmına gittiğimde kardeşim Osman ile çocukları olan Efe Burak, Yiğit Yasin ve dayım Mahmut Öztürk'ün torunu olan Zafer Öztürk'ün burada olduğunu gördüm. Dördü birden benim aracımın üzerine doğru gelmeye başladı.

"HEDEF GÖZETMEKSİZİN ATEŞ ETMEYE BAŞLADIM"

Osman, Efe Burak ve Yiğit Yasin beni yumruk atarak dövmeye başladı. Daha sonra beni bırakıp kardeşim Özen'in bulunduğu yere doğru gitmeye başladıkları için o boşlukta Özen'i aradım. Ben o kalabalıkta aşağıdan kardeşim Özen'in "ben vuruldum" şeklinde bağırdığını duyunca kontrolümü kaybettim. O esnada belimde bulunan taşıma ruhsatlı tabancamı çekerek kurdum. Merdivene doğru ilerlerken ilk olarak merdivenin başında Zafer Öztürk'ü gördüm. Buraya doğru hedef gözetmeksizin ateş etmeye başladım. Daha sonra merdivenin başına gelerek buradaki kalabalığa doğru tabancamdaki mermiler bitene dek ateş ettim. Sonrasında ne yaptığımı hatırlamıyorum. Daha sonra sitenin dışına çıkarak polisi beklemeye başladım."