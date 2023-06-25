Pendik'teki Kaporta Boyama Atölyesinde Yangın: 5 Kişi ve 2 İtfaiye Eri Dumandan Etkilendi

İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan bir kaporta boyama atölyesinde çıkan yangında 5 kişi ve 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, iş yerinde mahsur kalan bir köpek de kurtarılarak tedavi altına alındı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde, kaporta boyama atölyesinde yangın çıktı. Bu sırada iş yerinde bulunan 5 kişi ile yangın söndürme sırasında 2 itfaiye eri dumandan etkilendi.

Pendik ilçesi Kadir Çakmak Mahallesi Oruç Reis Sokak'taki bir kaporta boyama atölyesinde bugün 17.30 sıralarında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman oluşan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında iş yerinde bulunan ve yoğun dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Dumandan etkilenen 2 itfaiye erine ise ambulansta müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken iş yerinde soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının LPG'li bir aracın onarımı sırasında patlamasından kaynaklandığı tahmin edilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

YANGIN SIRASINDA İŞ YERİNDE MAHSUR KALAN KÖPEK DE KURTARILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Öte yandan, İstanbul Valiliği, Pendik'te çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı. Açıklama, şöyle:

"Pendik ilçemiz Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bugün saat 17.30 sıralarında kaporta boyama olarak faaliyet yürüten bir işyerinde yangın ihbarı üzerine olay yerine güvenlik görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. İş yerine onarım için getirilen aracın kaynak işlemi sırasında yangın çıktığı, içeride mahsur kalan 5 kişinin olduğu ve dumandan etkilendikleri, ancak herhangi bir yaralanmalarının olmadığı anlaşılmıştır. Yangına müdahale sırasında 2 itfaiye erinin de dumandan etkilendiği anlaşılmış diğer şahsılarla birlikte kontrol amaçlı hastaneye intikalleri sağlanmıştır. Ayrıca işyeri içerisinde mahsur kalan bir köpek de kurtarılarak tedavi altına alınmıştır. Konu ile ilgili gerekli tahkikat başlatılmıştır."