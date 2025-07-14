Pendik'teki İSKİ Arıtma Tesisinde Yangın Çıktı

Pendik'te İSKİ'ye ait arıtma tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, 15.45 sıralarında Kaynarca Mahallesi Sahil Yolu Bulvarı'ndaki İSKİ'ye ait arıtma tesisinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında tesiste hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.