Pendik'teki İSKİ Arıtma Tesisinde Yangın Çıktı

Pendik'teki İSKİ Arıtma Tesisinde Yangın Çıktı
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Pendik'te İSKİ'ye ait arıtma tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, ancak olayda herhangi bir ölü veya yaralı yok.

Pendik'te İSKİ'ye ait arıtma tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, 15.45 sıralarında Kaynarca Mahallesi Sahil Yolu Bulvarı'ndaki İSKİ'ye ait arıtma tesisinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında tesiste hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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