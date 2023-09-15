Pendik'te Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Pendik'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 otomobil birbirine çarptı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı ve trafik normale döndü.