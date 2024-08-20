Üye Girişi
Haberler

Pendik'te 'Yürüyen Adam' Selami Salman'ın Cenazesi Toprağa Verilecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te yaşayan ve yıllardır D-100 Karayolu Tuzla-Maltepe arasında yürüyüş yapan Selami Salman'ın evinde ölü bulunması üzerine cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cenaze töreninin ardından Salman toprağa verilecek.

Melihcan ÇALIŞKAN / İSTANBUL, PENDİK'te yaşayan, D-100 Karayolu Tuzla- Maltepe arasında yıllardır yürüyüş yapan ve kamuoyunda 'Yürüyen adam' olarak bilinen Selami Salman, evinde ölü bulunmuştu. Salman'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri sonrasında Salman'ın cenazesi Adli Tıp'tan babası ve aile yakınları tarafından teslim alındı. Yürüyen adam'ın cenazesi Pendik'te düzenlenecek cenaze töreninin ardından topağa verilecek.

Kamuoyunda 'Yürüyen adam' olarak bilinen ve D-100 Karayolu Tuzla - Maltepe arasında yürüyüş yapan Selami Salman'dan komşuları 2 gün boyunca haber alamadı. Bunun üzerine Salman'ın Pendik Kavakpınar Mahallesi, Yıldız Çiçeği Sokak'taki aynı binada oturduğu ailesi ve komşuları saat 21.00 sıralarında durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin evdeki incelemelerinin ardından Salman'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

"SÜREKLİ YÜRÜRDÜ; STRESİNİ ÖYLE ATIYORDU"

Selami Salman'ın kimseye bir zararı olmadığını söyleyen komşusu Ahmet Demir, "İyi bir arkadaş, iyi bir komşumuzdu. Kendi halinde sürekli gezen bir kişiydi. Zararı kendisineydi. Hiçbir komşusuna bir zararı yoktu. Önceden böyle değildi. Sonradan akli dengesini kaybetti. Kendi evleriydi annesi kardeşi ve kendi başına oturuyorlardı. Kendisinin bir odası vardı. Tek kalıyordu. Birşeyden şüphelenmedik. Çok iyi bir komşumuzdu. Kendi halindeydi sürekli yürürdü. Stresini herhalde öyle atıyordu. Maltepe 'de yürürken gördüm. En son Cumartesi günü gördüm. Evden çıkmadı. Kapıyı kırarak içeriye girmiş anne ve kardeşleri. Lambaları yanıyordui kapısı kapalıydı. Annesi yemek vermeye aşağı inmiş. Ses gelmeyince onlar da polise haber vermişler" dedi.

CENAZE ADLİ TIP'TAN ALINDI

'Yürüyen adam' olarak bilinen Selami Salman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğle saatlerinde babası ve aile yakınları tarafından alındı.Salman'ın cenazesi Pendik'te kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adli Tıp Kurumu D-100 Karayolu İstanbul Maltepe Pendik Tuzla Olay İstanbul Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 21 Ağustos Çarşamba bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Tepsi Mantı tarifi! En güzel Tepsi Mantı tarifi! Tepsi Mantı tarifi nasıl yapılır? Tepsi Mantı için malzemeler! Köhn neden yok, sakat mı? Köhn Young Boys maçında yok mu? CANLI maç izle! (YOUNG BOYS GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Ağustos Young Boys Galatasaray maçı nereden izlenir? Young Boys Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü? GS Avrupa maçı ne zaman? YOUNG BOYS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Young Boys Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçı hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Galatasaray Young Boys Play Off maçlarında Şampiyonlar Ligi müziği çalacak mı? Young Boys kalecisi kim, forvetinde, orta sahasında, defansında kim oynuyor? Young Boys teknik direktörü kim? Patrick Rahmen kimdir? Galatasaray Young Boys'a elenirse Avrupa Ligi'nden mi devam ediyor, GS elenirse ne oluyor? Young Boys ligde kaçıncı sırada? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne?
title