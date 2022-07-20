Pendikte minibüsün üzerine ağaç devrilmesi Pendik'te üzerine ağaç devrilen seyir halindeki yolcu minibüsünde hasar oluştu. Pendik'te üzerine ağaç devrilen seyir halindeki yolcu minibüsünde hasar oluştu. Yenimahalle Begonya Sokak'ta devrilen ağaç, önce elektrik tellerine sonrasında da Pendik-Kurtköy arasında sefer yapan Cemal Bektaş idaresindeki 34 M 0877 plakalı minibüsün üzerine ve yola düştü. Sürücü aracı durdurarak yolcuları indirirken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AYEDAŞ ile Pendik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri geldi. Polis ekipleri, güvenlik önemleri alarak sokağı trafiğe kapatırken, AYEDAŞ ekiplerince de elektrik akımı kesildi. İtfaiye ile park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri de dallarını keserek ağacı kaldırdı. Minibüste hafif çapta hasar meydana gelirken, yolun temizlenmesinden sonra sokak tekrar trafiğe açıldı. AA / Metin Tokgöz - Güncel Güncel Haberler

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