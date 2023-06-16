Pendik'te Yolcu Minibüsü Hastane Panosuna Çarptı

Pendik'te şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü, özel bir hastanenin bahçesindeki panoya çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan bir yolcu hafif yaralanırken, minibüs ve hastanenin panosu hasar gördü.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Haluk Akyüz yönetimindeki 34 M 5153 plakalı yolcu minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Minibüs özel bir hastanenin acil bölümünün bahçesine daldı. Kazada hastanenin panosuna çarparak duran minibüsteki bir yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastanenin sağlık çalışanları ismi öğrenilemeyen yaralıyı tedavi ederken, polis ekipleri kaza yerine şerit çekerek çevrede önlem aldı. Kaza nedeniyle minibüs ile hastanenin aydınlatma direği ve panosu hasar gördü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.