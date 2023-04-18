Pendik'te yol verme kavgasında bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 2 sanığa dava açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere gönderilmek üzere Pendik'ten yardımların yüklendiği tırın yolu kapattığı iddiasıyla çıkan kavgada bir kişiyi bacağından silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Ömer Acıbalık ve yanındaki sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere gönderilmek üzere Pendik'ten yardımların yüklendiği tırın yolu kapattığı iddiasıyla çıkan kavgada bir kişiyi bacağından silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Ömer Acıbalık ve yanındaki sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 Şubat'ta sanık Ömer Acıbalık'ın yanında diğer sanık Uğur Özcan ile araçla giderken Pendik Şahkulu Cemevi'nin önünde, vatandaşların depremzedelere yardım göndermek için tıra malzeme yüklemeleri ve kalabalıktan dolayı yoldan geçemedikleri anlatıldı.

Araçtan inerek tartışmaya başladıkları mağdur Zeynel Fırat'ı tehdit eden sanıkların, buradan ayrılıp bir süre sonra geri döndüğü belirtilen iddianamede, Ömer Acıbalık'ın tabancayla önce havaya bir el, sonra da mağdur Zeynel Fırat'a doğru ateş açtığı ancak merminin isabet etmediği, bu sırada müdahale etmek isteyen diğer mağdur Murat Edinç'i bacağından vurarak yaraladığı aktarıldı.

Sanık Ömer Acıbalık'ın "silahla kasten yaralama", "silahla basit yaralama" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplamda 4 yıl 9 ay 15 günden 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanık Uğur Özcan'ın da "silahla kasten yaralamaya yardım etme", "silahla basit yaralamaya yardım etme" ve "zincirleme şekilde silahla tehdide yardım etme" suçlarından 8 yıldan fazla olmamak şartıyla hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Olayın ardından tutuklanan Ömer Acıbalık ve tutuksuz sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.