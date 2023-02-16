PENDİK'TE YOL KAPATMA TARTIŞMASINDAKİ SALDIRI ANI KAMERADA Güncel Haberler PENDİK'te yol kapatma tartışmasında saldırganın ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. PENDİK'te yol kapatma tartışmasında saldırganın ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Pendik'te Şahkulu Sultan Dergahı önünde yardım TIR'ı yolu kapattığı gerekçesiyle Murat Edinç'i (53) bacağından yaralayan Ömer A. (24) adliyeye sevk edildi. Şüphelinin suçunu itiraf ettiği ve 'Yardım TIR'ı olduğunu bilmiyordum' dediği öğrenildi. Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırgana ait otomobilin geri geri hareket ettiği, daha sonra plakasının çıkarıldığı görülen otomobilden iki kişinin indiği, kavga sırasında saldırganın otomobilinin yanına geldiğinde üzerine doğru gelen Murat Edinç'e silahla ateş ederek kaçtığı ve çevredekilerin yaralının yardımına koştuğu görülüyor. - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Pendik Ömer Güncel Haberler

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