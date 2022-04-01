Pendik'te yol kapatan asker eğlencesi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pendik'te yol kapatan asker eğlencesi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Pendik'te yol kapatan asker eğlencesi

Pendik'te asker eğlencesi adı altında araçlarıyla ilerleyen grup, kornalara basarak konvoy halinde ilçede bir süre tur attı.

Pendik'te asker eğlencesi adı altında araçlarıyla ilerleyen grup, kornalara basarak konvoy halinde ilçede bir süre tur attı. Akan trafikte yolu kapatan magandalar araç camlarından sarktı, makas atarak trafikte dehşet saçtı. O anlar sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Pendik, Kurtköy'de Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen bir grup, otomobillerinin dörtlülerini yaktıktan sonra kornalara basarak konvoy halinde ilçede bir süre tur attı. Konvoy halinde akan trafikte araç camlarından sarkan grup, makas atarak trafikte dehşet saçtı. Asker uğurlaması konvoyunda bulunan şahıslar hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Ankara Caddesinde otomobilleriyle yolu trafiğe kapatan grup, yolda "En Büyük Asker Bizim Asker" diye slogan atarak askere gidecek kişiyi havaya atarak tuttu. Tehlikeli asker uğurlama eğlencesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Dakikalarca konvoy oluşturup trafiği tehlikeye atan grup bir süre sonra gözden kayboldu.

(Aykut Zor - Enes Şamil Gönenç/İHA)

Pendik'te yol kapatan asker eğlencesi

Pendik'te yol kapatan asker eğlencesi

Pendik'te yol kapatan asker eğlencesi

Pendik'te yol kapatan asker eğlencesi

Pendik'te yol kapatan asker eğlencesi

Pendik'te yol kapatan asker eğlencesi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title