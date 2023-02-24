PENDİK'TE YOL ÇÖKTÜ, 2 BİNA TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ Güncel Haberler PENDİK'TE inşaat alanında yapılan kazı nedeniyle yol çöktü. PENDİK'TE inşaat alanında yapılan kazı nedeniyle yol çöktü. Çöken yolun etrafında güvenlik önlemi alan ekipler, tedbir amacıyla 2 binayı boşaltıldı. Kavakpınar Mahallesi Birader Sokak'ta, inşaat alanında kazı yapıldığı sırada yolda çökme meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri çökmenin meydana geldiği sokağı şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapatırken, yapılan incelemede sokakta bulunan 2 bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekiplerin çökmenin meydana geldiği bölgede incelemeleri devam ediyor. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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