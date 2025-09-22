Haberler

Pendik'te Yokuş Çıkamayan Kamyon Gecekonduya Çarptı

Pendik'te Yokuş Çıkamayan Kamyon Gecekonduya Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te yokuşu çıkamayan traktör yüklü kamyon geri geri giderek iki araca ve bir gecekonduya çarparak devrildi. Kamyon şoförü hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından polis inceleme başlattı.

PENDİK'te yokuşu çıkamadığı öğrenilen traktör yüklü kamyon, geri geri giderek önce yoldaki iki araca, ardından bir gecekonduya çarparak devrildi. Yaralanan kamyon şoförü hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Trabzon Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Niyazi Yüzügüleç'in idaresindeki 34 MMD 041 plakalı traktör yüklü kamyon, yokuşu çıkamayınca geri geri kaymaya başladı. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon önce iki araca, ardından bir gecekonduya çarparak devrildi. Mahallelilerin tedirginlik yaşadığı kazada, şoför Niyazi Yüzügüleç yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kamyon şoförü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüzügüleç'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle kamyonun çarptığı gecekondunun balkonunda ve duvarlarında hasar meydana geldi. Kamyonun kaldırılması için vinç çağrıldı. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

'MAHALLELİ OLARAK ÇOK KORKTUK'

Kazaya tanık olan mahalleli Meral Altıer, "Buranın çok sıkıntısı var. Bu araçların buraya girmesi yasaklanmalı. Küçük araçlar bile buradan çıkmakta zorlanıyor. Eve çarptı, Allah'tan can kaybı olmadı. Burada oturuyorum, mahalleli olarak çok korktuk. Sanki binam sallandı. Burayı kamyon trafiğine kapatıp çözüm bulsunlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İngiltere Filistin'i resmen tanıdı, Londra'da bayrak göndere çekildi

Netanyahu'ya soğuk duş! Avrupa'nın göbeğinde dalgalanan bayrağa bakın
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde korkutan deprem

Balıkesir beşik gibi! 4.9'un ardından bir korkutan deprem daha
Doktorun tutuklandığı soruşturmada ölen eşinin günlüğü incelemeye alındı

Doktorun yasak aşk cinayetini evde bulunan günlük aydınlatacak
Marketten mide bulandıran görüntüler

Marketten mide bulandıran görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü sunucu, uçuş eğitimi sırasında düşen uçakta can verdi

Ünlü sunucu, uçuş eğitimi sırasında düşen uçakta can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.