PENDİK'TE 'YARDIM TIR'I YOLU KAPATTI' TARTIŞMASINDA ATEŞ AÇILDI, 1 YARALI

Pendik'te Şahkulu Sultan Dergahına ait yardım TIR'ının yolu kapattığı gerekçesiyle çıkan tartışmada bir otomobil sürücüsü peş peşe ateş etti. Olayda bir kişi yaralandı. Kurşunlardan biri dergaha isabet etti. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yapılan incelemede olayın; deprem bölgesine gönderilecek yardım TIR'ının yolu kapatması ve yol verme tartışması nedeniyle çıktığı anlaşılmıştır denildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Pendik Esenler Mahallesi Esenyurt Sokak üzerinde meydana geldi. Deprem bölgesine yardım götürmek üzere Şahkulu Sultan Dergahına ait yardım TIR'ına sokakta koli yükleniyordu. Bu sırada sokaktan geçmek isteyen bir otomobil sürücüsü, TIR'ın yolu kapattığını söyleyerek koli yükleyenlerle tartıştı. Kavganın ardından olay yerinden ayrılan sürücü ve yanındaki bir kişi otomobilinin plakasını sökerek sokağa tekrar geldi. Sürücü belindeki silahla ateş etmeye başladı. Olayda Murat Edinç (53) dizinden yaralandı. Kurşunlardan biri ise dergaha isabet etti. Saldırgan otomobilini bırakıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Edinç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Edinç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GELDİKLERİ SÜRE İÇERİSİNDE DE DİREKT ÜZERİMİZE, BENİM ÜZERİME ATEŞ ETTİLER

Dergah Başkanı Zeynel Fırat yaşanan olayla ilgili, Neye uğradığımızı şaşırdık dostlar. Burada büyük bir acımız var. 10 ilimizde olan bir depremimiz var. Burada bütün bölgedeki dostlarımızla bir merhem olmak istedik. Yola çıkacaktık. 2 kişi önümüzü kesti. 'Bu TIR neden burada duracak. Niye duruyor' dediler. Sonra 'buyurun geçin' dedik ama anlatamadık. Tartışmayı uzattılar ve daha sonra 'Bekleyin biz size burada göstereceğiz. Bu iş burada bitmedi, sizi burada yakacağız. Adamlarımız çok. Bizim burada bir sürü şeyimiz var. Siz bizi tanımıyorsunuz' diyerek tehditleriyle gittiler. Çok fazla geçmedi. 2 dakika sonra geldiler aynı araçta. Bu sefer plakalarını sökerek gelmişler. Geldikleri süre içerisinde de direkt üzerimize benim üzerime ateş ettiler. Bana gelmedi. O esnada beni içeri aldılar dostlarımız. Ama bir diğer canımız maalesef yaralandı. Emniyet mensubu arkadaşlarım teşekkür ediyoruz, geldiler. Ambulansımız geldi. Canımızı hastaneye kaldırdılar. Şu an itibariyle durumunun iyi olduğunu öğrendik. Dizinden yaralandı arkadaşımız, canımız. Gerçekten çok üzgünüz. Şu anda Hızır ayındayız. Birbirimize Hızır olmamız lazımken birbirimize sarılmamız lazımken. Özellikle bu 'sizi yakacağız'. Yahu nedir bu yakmadan bir türlü kurtulamadınız mı. 4-5 el ateş edildi. İçeride kurşun izi var. Önceliğimiz canımız. İnşallah Allah'tan ona bir şey olmayacak dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bugün saat 15.50 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan Şahkulu Sultan Külliyesi M. Ali Hilmi Dede Baba Araştırma, Eğitim ve Kültür Vakfı önünde silahlı yaralama ihbarı alınmıştır. Olay yerine ivedilikle güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilmiştir. Yapılan incelemede olayın; deprem bölgesine gönderilecek yardım TIR'ının yolu kapatması ve yol verme tartışması nedeniyle çıktığı anlaşılmıştır. Tartışma sırasında silahla yaralanan M.E adlı vatandaşımız tedavi altına alınmıştır. Kimliği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır ifadelerine yer verildi.