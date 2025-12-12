Haberler

Pendik'te yangında hayatını kaybeden 3 çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Güncelleme:
İstanbul Pendik'te bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenazeler, yakınları tarafından Kartal Soğanlık Sefa Camisi'ne götürüldü.

İstanbul Pendik'te bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Çocukların yakınları, cenazeleri almak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler, Kartal Soğanlık Sefa Camisi'ne götürüldü.

Olay

Pendik'te dün Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'taki 2 katlı binanın girişindeki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, çevredekilerin ihbarıyla belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Evden çıkarılan Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetci (5) ve Özden Sepetci (2) hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, çocuklardan Muhammed Ali Çelikkol'un (11) hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisine devam edildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
Haberler.com
500

