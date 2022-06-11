Pendik'te yangın çıkan daire alev alev yandı - Haberler

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Pendik'te yangın çıkan daire alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Pendik'te yangın çıkan daire alev alev yandı

PENDİK'TE 5 katlı binanın birinci katı alev alev yandı.

PENDİK'TE 5 katlı binanın birinci katı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında mahsur kalan iki kişi de kurtarıldı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Esenler Mahallesi, Nebi Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katında bilinmeyen katında çıktı. Alevleri gören çevredekiler polis itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan daireyi yaklaşık bir saat süren çalışmayla söndürürken, binada mahsur kalan 2 kişiyi de merdiven aracıyla  aşağıya indirildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, daire kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangın sırasındaki panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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