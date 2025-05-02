Pendik'te Yangın: 8 Katlı Binada Büyük Hasar
Pendik Kurtköy'de 8 katlı bir binada çıkan yangında, ikinci el eşya satan iş yerinde büyük hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının nedenleri araştırılıyor.
Pendik'te, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen 8 katlı binadaki bir iş yerinde hasar meydana geldi.
Kurtköy'de bulunan 8 katlı binanın girişinde ikinci el eşya satan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Büyük çapta hasar oluşan binadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel