Pendik'te bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti

Pendik'te gece bir evde çıkan yangında ağır yaralanan 4 çocuktan 3'ü hastanede hayatını kaybetti, 1 çocuğun yoğun bakım servisindeki tedavisi ise devam ediyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 02.30 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan konutta çıkış sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldiği, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiği belirtildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü, binada yapılan arama tarama çalışması sırasında 1 numaralı dairede bilinci kapalı şekilde 4 çocuğun bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuklara ilk müdahaleyi, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yapmış ve yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetci (5) ve Özden Sepetci (2) isimli çocuklar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. 2014 doğumlu Muhammed Ali Çelikkol'un ise kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi devam etmektedir. Olay sonrasında yapılan ilk incelemede ise çocukların annesi olan Selvi Sepetci'nin, 2025 doğumlu diğer çocuğu Ela Nur Zurnacı'yı tedavisi için Kartal Eğitim Araştırma Hastanesine götürdüğü için olay sırasında evde bulunmadığı tespit edilmiştir. Yangının kesin çıkış sebebi, itfaiyenin hazırlayacağı raporla tespit edilecektir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Öte yandan, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan anne Selvi Sepetci'nin kusur durumu nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Sepetci'nin eşi T.Ö'nün ise yangın sırasında aranma kaydının olduğu bir suç nedeniyle polis merkezinde gözaltında bulunduğu kaydedildi.

Görgü tanıkları yangın anını anlattı

Mahalle sakinlerinden Bayram Yoldaş, basın mensuplarına, gece saatlerinde evine gelip pencereleri açtığında yanık kokusu aldığını söyledi.

Evini kontrol ederken dışarıdan bağırışlar duyduğunu belirten Yoldaş, "Teyzemin gelini 'Aşağısı yanıyor.' diye bağırdı. Hemen kardeşime ambulansı aramasını söyleyip aşağıya indim. Kapıda ateş yüzümüze vurdu. Bir ışık bulup içeriye girdim ama çocukları bulamadım. Ateşe su döktük, camları kırdık ve duman hafifledi. Baktım çocukların dördü de yerde yatıyor. Üçü yüz üstü, biri sırt üstü yatıyordu. Hemen kapıdan içeri daldım. Bir arkadaşımız da camdan girdi. Çocuklardan birisinin ağzından köpük geliyor, nefes alıyordu. Hemen onu verdim. Sonra diğerlerini verdim." diye konuştu.

Yoldaş, çocukların babalarının tutuklandığını, annelerinin ise sabah evden çıktığını ifade etti.

"Çocuklardan biri nefes alıp veriyordu"

Raşit Yoldaş ise yangını fark edince el feneri alarak aşağıya indiklerini ancak kapıyı açtıklarından alevlerin yüzlerine vurduğunu kaydetti.

Koşarak pencereye gidip, el fenerini içeriye tuttuğunda çocukları gördüğünü anlatan Yoldaş, şöyle konuştu:

"Hemen kömürlüğe koşup balyoz alıp camı ve demiri kırdım. Ağabey ve arkadaşım içeriye girdi. Çocukları bana verdiler. Ben hepsini buraya yatırdım. Öncesinde ambulans ile itfaiyeyi aramıştım. Çocuklardan biri nefes alıp veriyordu. İtfaiyeyle beraber suni teneffüs yaptık. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Olaydan sonra anne geldi. Polis memurları 'Neredesin?' diye sordu. 'Ben çocuğumu hastaneye götürdüm.' dedi. Çocuklar kaç saat evde yalnız kalmış, onu bilmiyoruz. Baba da nezaretteymiş. Yeni taşındılar, 2 ay oldu. Bunlar sabah kalkıyorlar. Karton toplamaya gidiyorlar, akşam geliyorlar."

Öte yandan, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ile Belediye Başkanı Ahmet Cin de olay yerine gelerek inceleme yaptı.