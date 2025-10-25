Pendik'te Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Pendik'te, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 23 Ekim'de, Topselvi Mahallesi'ndeki uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen iki eve operasyon düzenlendi.

Adreslerde bulunan E.Ö.(49) ve Y.Ö. (49) gözaltına alınırken yapılan aramada toplamda 16 kilogram ağırlığında 28 uyuşturucu madde ve toplam 364 gram ağırlığında 19 narkotik madde ile hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon sırasında şüpheli şahısların, uyuşturucu maddeleri evlerin giderlerinden imha etmeye çalıştıkları anlaşıldı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.