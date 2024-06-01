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Pendik'te Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Gözaltı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Pendik'te gerçekleştirilen uyuşturucu ticareti operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ve para miktarı da belirlendi.

Pendik'te uyuşturucu ticari yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sultanbeyli'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik saha çalışmaları sırasında belirlenen Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda R.Ç. ve M.D. ile yaşları küçük Z.M.Ö. ve B.T. gözaltına alınırken, adresteki aramada 505,5 gram uyuşturucu ile 875 lira ele geçirildi.

Yapılan sorgulamada, şüphelilerin çeşitli suçlardan 49 kaydı olduğu tespit edildi. B.T'nin ayrıca "uyuşturucu kullanmak" ve "tehdit" suçlarından 2 aranma kaydı olduğu anlaşıldı.

Haklarında "uyuşturucu ve uyarı madde imal veya ticareti" suçundan işlem yapılan M.D., Z.M.Ö. ve B.T. dosyaları adli makamlara gönderilerek serbest bırakıldı. R.Ç. ise polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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