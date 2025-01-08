Pendik'te Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın denetim amacıyla katıldığı Pendik'teki uygulamada durdurulan otomobilde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanması ile asayiş ve narkotik suçlarının önüne geçilmesi amacıyla Pendik'te eş zamanlı genel güvenlik, asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, uygulamayı denetlemek için bulunduğu ilçede, Çamçeşme Mahallesi'ndeki uygulama noktasına da geldi.

Bu esnada şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi.

Araçtaki F.K. ve B.A. gözaltına alındı.