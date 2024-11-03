Pendik'te Uyuşturucu Operasyonu: 518 Gram Madde ve Silah Ele Geçirildi
Pendik'te uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 518,4 gram uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan A.D. tutuklandı.
Pendik'te uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, paketler halinde toplam 518,4 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.D. tutuklandı.