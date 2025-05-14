Pendik'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Pendik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı; 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 2 kilo 105 gram uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Pendik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik yürüttüğü saha çalışmaları ve istihbari bilgiler doğrultusunda 11 Mart'ta Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, A.C.A., C.D. ve S.E.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 4,7 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Uyuşturucunun "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarından temin edildiğini tespit eden ekipler, şüpheli O.A'yı da düzenlenen operasyonda yakaladı.
Adreste yapılan aramalarda toplam 2 kilo 105 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 2 uyuşturucu öğütücü aparat, 146 klipsli boş poşet, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 100 fişek, 1 cep telefonu ile 615 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.A. tutuklanırken, 3 şüpheli serbest bırakıldı.