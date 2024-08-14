Pendik'te Üç Katlı Binanın Çatısında Çıkan Yangın Söndürüldü
Pendik'te Çamçeşme Mahallesi'nde bulunan üç katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda çatıda hasar meydana geldi.
Pendik'te üç katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çamçeşme Mahallesi Ayan Sokak'taki üç katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, çatıda hasar oluştu.