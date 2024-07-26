Pendik'te trafikte motosiklet sürücüsünü silahla tehdit eden kişi yakalandı
Pendik'te bir kişi, motosiklet sürücüsünü silahla tehdit ettiği anların görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin ardından çalışma başlattı ve şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Pendik'te trafikte motosiklet sürücüsünü silahla tehdit eden bir kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Temmuz'da sosyal medyada "trafikte silah çekti, tehdit savurdu" açıklamasıyla görüntü yayınlanmasının ardından çalışma başlattı.
Ekipler, görüntülerde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilde yolcu koltuğunda oturduğu tespit edilen R.G'yi kurusıkı tabanca ile yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından R.G. serbest bırakıldı.
Kimliği tespit edilen otomobil sürücüsünü yakalama çalışmaları sürüyor.