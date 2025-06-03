Pendik'te Trafik Tartışmasında Bıçaklı Tehdit

Pendik'te Trafik Tartışmasında Bıçaklı Tehdit
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Pendik'te trafik kazası nedeniyle çıkan tartışmada, bir çocuk sürücüyü bıçakla tehdit etti. Olayın sosyal medyada yayımlanmasının ardından polis soruşturma başlattı ve şüpheli gözaltına alındı.

Pendik'te trafikte çıkan tartışmada, ailesinin yanında bulunan sürücüyü bıçakla tehdit eden çocuk şüpheli gözaltına alındı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 31 Mayıs'ta trafikte yol vermeme nedeniyle çıkan tartışma sonucu aracından inen kişinin, diğer araçta ailesiyle birlikte bulunan sürücüyü bıçakla tehdit ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, sürücü E.D'yi (44) bıçakla tehdit eden çocuk şüpheli E.T'yi (17) yakalayarak, Çocuk Büro Amirliği'ne teslim etti.

Ayrıca E.T'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan da cezai işlem uygulandı.

Olay

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde otomobiliyle ilerleyen bir sürücü, yola aniden çıkan diğer aracın sürücüsüne tepki göstermiş, iki sürücü arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyümüştü.

Tartışma sırasında sürücülerden biri otomobilinden inerek, diğer sürücüyü bıçak çekip tehdit etmişti.

Söz konusu olay araç içi kamerasınca kaydedilmişti. Görüntülerde, otomobilin yola aniden çıkması, sürücünün aracından inip diğer sürücüye yönelik bıçaklı tehdidi ve taraflar arasında yaşanan tartışma yer almıştı.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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