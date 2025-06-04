Pendik'te Trafik Tartışması Bıçaklı Tehdit ile Sonuçlandı

Pendik'te trafikte çıkan tartışmada, ailesinin yanında bulunan sürücüyü bıçakla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan çocuk şüpheli tutuklandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 31 Mayıs'ta ailesiyle birlikte aracında bulunan sürücüyü, trafikte yol vermeme nedeniyle çıkan tartışmanın ardından aracından inerek bıçakla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan çocuk şüpheli E.T'nin (17), Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli E.T, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıkça, ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen E.T. hakimlikteki sorgusunda, "Bıçağı ben havaya savurmadım. Araç sahibi elini torpidoya attı, bana zarar vereceğinden korktum. Bıçak işlevsizdi, bıçağı sallamadım. Tehdit etmedim, kendisi bana saldırdı, hakaret etti." dedi.

Hakim, E.T'nin "silahla tehdit" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Olay

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 31 Mayıs'ta trafikte yol vermeme nedeniyle çıkan tartışma sonucu aracından inen kişinin, diğer araçta ailesiyle birlikte bulunan sürücüyü bıçakla tehdit ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Polis ekipleri, sürücü E.D'yi (44) bıçakla tehdit eden çocuk şüpheli E.T'yi yakalayarak, Çocuk Büro Amirliği'ne teslim etmişti.

Ayrıca E.T'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan da cezai işlem uygulanmıştı.

Söz konusu olay araç içi kamerasınca kaydedilmişti. Görüntülerde, otomobilin yola aniden çıkması, sürücünün aracından inip diğer sürücüye yönelik bıçaklı tehdidi ve taraflar arasında yaşanan tartışma yer almıştı.