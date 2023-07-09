Pendik'te Trafik Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Pendik Kurtköy bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında, D.T. tarafından kullanılan bir otomobil, Zeki Aktaş'ın aracına arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Zeki Aktaş olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü ise gözaltına alındı.