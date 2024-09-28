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Pendik'te Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Pendik'te Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
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Pendik sahil yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

PENDİK'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde ilerleyen motosiklete çarptı. Savrularan motosiklet, park halindeki otomobile çarparak durabilirken, kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Pendik sahil yolunda meydana geldi. Süratli olduğu iddia edilen 34 AKY 91 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 EEM 267 plakalı motosiklete çarptı. Savrulan motosiklet, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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