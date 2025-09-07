Pendik'te Trafik Kazası: Kamyonet Sürücüsüne Cezai İşlem
Pendik'te motosiklete çarpan kamyonet sürücüsüne, trafik akışını tehlikeye düşürmekten 7 bin 153 lira ceza verildi. Ehliyetine 2 ay el konulurken, sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Pendik'te trafik akışını tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirirken motosiklete çarpan kamyonet sürücüsüne 7 bin 153 lira para cezası verildi, ehliyetine 2 ay el konuldu.
Kaynarca Mahallesi D-100 kara yolunda 34 ZS 0926 plakalı kamyonetin sürücüsü, kuzey yan yola girmek için şerit değiştirirken, çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.
Sürücünün trafik akışını tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmasına ilişkin görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Plaka bilgisinden kimliği belirlenen kamyonet sürücüsü Halis K'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 7 bin 153 lira para cezası verildi.
Sürücü belgesine 2 ay el konulan Halis K'nin, bu süre sonunda psikiyatrik değerlendirme kuruluna sevk edileceği öğrenildi.
Kamyonet sürücüsü hakkında ayrıca, "taksirle yaralama" ve "trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.