Pendik'te Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Pendik'te gişelerde bekleyen tıra arkadan çarpan otomobilde 3'ü kadın, toplam 4 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Pendik'te gişelerde bekleyen tıra arkadan çarpan otomobildeki 3'ü kadın, 4 kişi hayatını kaybetti.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisi Kurnaköy Gişeleri Ankara istikametinde, gişelerde bulunan tıra arkadan gelen 67 SF 722 plakalı otomobil çarptı.
Kazada nedeniyle olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan kişileri kurtarmak için başlatılan çalışmalarda 3'ü kadın 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Olay yerindeki inceleme çalışması sürerken bölgede ulaşım, kontrollü sağlanıyor.
Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel