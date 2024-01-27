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Pendik'te trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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Pendik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi'nde seyreden otomobil, ağaca çarptıktan sonra takla attı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Pendik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi'nde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 GIA 306 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra takla attı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Otomobil ise olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Ankara Pendik Güvenlik Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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