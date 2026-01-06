Pendik'te trafikte kavga eden 2 sürücüye para cezası verildi

Pendik'te, trafikte kavga eden 2 sürücüye para cezası verilirken, haklarında ayrıca "kasten yaralama" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçlarından adli işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte kavga eden 2 sürücüyle ilgili bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme yaptı.

Velibaba Mahallesi'nde trafik akışının yoğun olduğu bir cadde üzerinde iki sürücüsünün, araçlarından inerek tartıştığı, sonrasında kavga ederek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri belirlendi.

Kimlikleri tespit edilen sürücüler Ö.B. (37) ve Y.K. (32) yakalandı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "duraklamanın yasak olduğu yerde duraklama", "yaya yollarında yayaların trafiği tehlikeye düşürmesi" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden para cezası kesildi.

Gözaltına alınan iki sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçlarından adli makamlara sevk edildi.