Pendik'te Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Sürücülere 11 Bin Lira Ceza
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Pendik'te trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki sürücüyü tespit etti ve her birine 11 bin lira ceza kesildi. Sürücüler hakkında adli işlem de başlatıldı.
Pendik'te trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen iki sürücüye 11 bin lira ceza verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, D-100 kara yolunda trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen iki sürücüyle ilgili sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı.
Ekipler, plaka bilgilerinden kimlikleri belirlenen sürücüler S.Y. ve A.K'yi yakaladı.
İki sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun "taşıt yolu üzerinde trafik akışını engelleyecek davranışlarda bulunmak" ve "taşıt yolu üzerinde gereksiz duraklamak" maddelerinden toplam 11 bin lira ceza kesildi.
Ayrıca sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.