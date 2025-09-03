Pendik'te Trafik Engelleyen Sürücülere Cezalar Kesildi

Pendik'te yol ortasında kavga ederek trafik akışını engelleyen motosiklet ve taksi sürücüsüne toplam 11 bin 10 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı'nda 2 sürücünün trafik akışını engelleyecek şekilde kavga ettikleri anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülere yönelik çalışma yaptı.

İncelemede, 34 AEN 366 plakalı motosikletin sürücüsü G.D.E. ile 34 TDM 98 plakalı taksinin sürücüsü C.A'nın yolda durarak kavga ettikleri belirlendi.

Her iki sürücüye de Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafik akışını engelleyici hareketlerde bulunmak" ve "taşıt yolu üzerinde gereksiz duraklamak" maddelerinden 5 bin 505'er lira olmak üzere toplamda 11 bin 10 lira trafik idari para cezası uygulandı.