Pendik'te Ticari Araç Kazası: Park Halindeki Taksilere Çarptı

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Pendik'te bir hafif ticari aracın dönüş yaparken kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki taksilere çarpması sonucu sürücü hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Pendik'te hafif ticari aracın dönüş yaptığı sokakta kontrolden çıkarak park halindeki taksilere çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güzelyalı Mahallesi'nde bir sokağa dönüş yapan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, park halindeki taksilere çarptı.

Kazada sürücü hafif yaralanırken, araçlarda hasar oluştu.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sokağa dönüş yapan hafif ticari aracın kontrolden çıkarak park halindeki taksilere çarpıp, savrulması yer alıyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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