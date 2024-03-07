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Pendik'te Tehlikeli Şekilde Sürüş Yapan Motosiklet Sürücüsüne Yüksek Cezai İşlem

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Pendik'te trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde sürüş yaptığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 15 bin 183 lira para cezası kesildi. Sürücü belgesine de el konulan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Pendik'te, trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde sürüş yaptığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 15 bin 183 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü görevlileri, bir motosiklet sürücüsünün Ankara Caddesi'nde trafik güvenliği tehlikeye sokacak şekilde sürüş yaptığı anlara ilişkin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

İncelemede, motosikletin plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü Y.Y.K. polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "tescilli aracı plakasız kullanmak", "akrobatik hareket yapmak", "araçlara izinsiz bir şekilde sembol, ilan, reklam yapıştırmak veya ışıklı, sesli uyarı veren donanım takmak", "far ışıkları noksan şekilde araç kullanmak", "saygısızca araç kullanmak" ve "kask kullanmamak" maddelerinden 15 bin 183 lira para cezası uygulandı.

Aday sürücü olduğu tespit edilen Y.Y.K'nin sürücü belgesine de kalıcı olarak el konuldu.

Y.Y.K. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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