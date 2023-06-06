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Pendik'te Tartışma Bıçaklı Kavgaya Dönüştü: 1 Yaralı

Pendik'te Tartışma Bıçaklı Kavgaya Dönüştü: 1 Yaralı

Güncel Haberler

Pendik'te iki kişi arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi yaralandı. Olayla ilgili polis çalışma başlattı.

Pendik'te iki kişi arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Pendik merkezde meydana geldi. İddiaya göre, iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taraflardan birinin tartıştığı kişiyi bıçaklaması sonucu yaralanan şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Pendik Güncel Haberler

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