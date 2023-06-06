Pendik'te Tartışma Bıçaklı Kavgaya Dönüştü: 1 Yaralı

Pendik'te iki kişi arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi yaralandı. Olayla ilgili polis çalışma başlattı.