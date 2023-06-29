Pendik'te Tamamlanamayan Binalar Madde Bağımlılarının Yuvası Oldu

Pendik'te 2016 yılında yapımına başlanan ve inşaatı tamamlanamayan 2 bina, iddiaya göre madde bağımlılarının yaşadığı bir alana dönüştü. Mahalle sakinleri, metruk binalarda yaşayan kimliği belirsiz kişilerden rahatsız olduklarını belirtirken, binalarında bu nedenle hırsızlık olaylarının da olduğunu söyledi. Polis şikayetler üzerine binalara baskın yaptı.

Pendik, Yayalar Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi üzerinde 2 bloktan oluşan 11 katlı binaların yapımına 2016 yılında başlandı. 2019 yılında ise binaların inşaatı durduruldu. Fakat bir süre sonra iddiaya göre, bu metruk binalarda madde bağımlıları yaşamaya başladı. Tamamlanamayan binaların demirleri ve tesisat malzemeleri çalındı. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre metruk binalarda yaşayan ve binalara girip çıkan kimliği belirsiz kişiler, çevre binalara girerek hırsızlık yapmaya başladı. Cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz kişilerin çevre binaların bahçe duvarında yürüdükten sonra bahçeye atladığı, binaya giren bir şüphelinin içerideki bisikleti alarak uzaklaştığı, kimliği belirsiz başka kişilerin ise binadan aldığı malzemeleri yüklenerek gözden kaybolduğu görüldü.

POLİS BİNAYA BASKIN YAPTI

"BURAYI SAHİPSİZ BULUP YERLEŞTİLER"

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