Pendik'te Taksinin Kaputuna Çıkıp Camı Patlattılar

Pendik'te taksi ile otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza sonrası otomobil sürücüsü, taksi şoförünün aracını sağa çekeceği esnada kaputun üzerine çıkarak aracın camını patlattı. O anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.