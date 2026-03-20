Pendik'te su kanalına düşen taksideki 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Pendik'te bir taksinin bariyerleri aşarak su kanalına düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 TDE 80 plakalı taksi, TEM Otoyolu Kurtköy mevkisi Ankara yönünde bariyerleri aşarak su kanalına düştü.

Kazada taksideki 4 kişiden 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti.

Taksi içinde sıkışan ağır yaralı ise itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, taksi vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

Kaynak: AA / Adem Koç
