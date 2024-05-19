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Pendik'te taksi ile otomobil çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı

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Pendik'te meydana gelen trafik kazasında taksi ile otomobil çarpıştı ve 2'si ağır olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Pendik'te taksi ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Kurtköy Mahallesi Orhanlı Caddesi'nde Sabri Acar idaresindeki 34 TDY 06 plakalı taksi, Yıldırım Beyazıt Caddesi'nin kesiştiği kavşakta Bilal Eren Uluğ yönetimindeki 34 GNU 784 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 2 sürücü ile takside yolcu oldukları öğrenilen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kavşakta bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

trafik Pendik Güncel Haberler

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