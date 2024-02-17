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Pendik'te Şüpheliler Polislere Ateş Açtı

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İstanbul Pendik'te şüphe üzerine kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere 2 şüphelinin silahla ateş açması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Soruşturma başlatıldı.

İstanbul Pendik'te şüphe üzerine kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere 2 şüphelinin silahla ateş açması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi'ne dün akşam motosikletle gelen iki kişinin, şüphe üzerine kimlik kontrolü yapmaya çalışan polislere silahla ateş açmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında kaçan saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, şüphelilerin silahla ateş ettiği anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, caddedeki bir binanın kenarına motosikletlerini bırakan 2 şüphelinin çevreyi kontrol ettikleri görülüyor.

Görüntünün devamında zanlıların motosikletlerinin olduğu noktaya koşarak geldikten sonra silahla ateş açmaları, ardından motosikletlerine binerek kaçmaları yer alıyor.

Pendik Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi'ne dün akşam saat 22.45'te motosikletle gelen siyah kıyafetli ve kasklı 2 şüpheli, bina girişine motosikleti bıraktıktan sonra çevrede dolaşmaya başlamıştı.

Zanlılar, durumlarından şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere silahla ateş açmış, polislerin karşılık vermesi üzerine motosikletle kaçmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Pendik Güvenlik Suç Polis Güncel Haberler

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