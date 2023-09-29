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PENDİK'TE SU BASKINLARI - 1

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İstanbul'da yağış Anadolu yakasında etkili oluyor.

İstanbul'da yağış Anadolu yakasında etkili oluyor. Kuvvetli yağış nedeniyle özellikle Pendik'te bir çok yeri su bastı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Pendik Güncel Haberler

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