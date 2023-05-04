Pendik'te Sosyal Medya Üzerinden Tanıştıkları Kadınları Gasbeden Şüpheliler Yakalandı

Pendik'te sosyal medya üzerinden tanıştıkları yabancı uyruklu kadınları sözde buluşmak için çağırdıktan sonra, gasbettiği iddia edilen 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin kadınların, buluşmaya gelmek için bindikleri taksi şoförlerini de gasbettikleri öğrenildi. Bir olay da güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PENDİK'te sosyal medya üzerinden tanıştıkları yabancı uyruklu kadınları sözde buluşmak için çağırdıktan sonra, gasbettiği iddia edilen 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin kadınların, buluşmaya gelmek için bindikleri taksi şoförlerini de gasbettikleri öğrenildi. Bir olay da güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pendik'te 5 Şubat'ta polise başvuran taksi şoförü İ.G.(25), bir kadın müşterisi ile gittiği adreste para ve cep telefonunun gasbedildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur İ.G., şüphelilerin yabancı uyruklu kadın müşterisinin de para ve cep telefonu gasbedildiğini ancak kadının "Ben ülkede kaçak olarak bulunuyorum. Şikayetçi olmayacağım" diyerek polis gelmeden yanından ayrıldığını belirtti.

Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kimliğini tespit ettikleri iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler Bartu T.(25) ile Şafak A. (25) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden Şafak A.'nın daha önceden 21 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bartu T. ve Şafak A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.