Pendik'te Skuter Kullanıcısının Ölümüne Neden Olan Tır Sürücüsüne Hapis Cezası

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Pendik'te, skuter kullanıcısı Ecem Sultan Çamlı'nın ölümüne yol açan tır sürücüsü Hasan Furkan Çolak, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın asli kusurunu kabul etmediğini belirtmesine rağmen, olayla ilgili bilirkişi raporu doğrultusunda ceza verdi.

Pendik'te, skuter kullanıcısı Ecem Sultan Çamlı'nın yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin yargılanan tır sürücüsü Hasan Furkan Çolak, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, kazada hayatını kaybeden Çamlı'nın babası müşteki Mahmut Çamlı ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan müşteki avukatları, görevsizlik kararı verilerek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısının bir önceki celse verdiği mütalaaya karşı savunma yapan sanık Çolak'ın avukatı Şura Kubilay, olay günü müvekkilinin işe gitmek üzere yola çıktığını ve kazanın meydana geldiğini söyledi.

Müvekkilinin kan testlerinde alkol ve uyuşturucu gibi maddeler bulunmadığını savunan Kubilay, şunları kaydetti:

"Müvekkil sanığın şuuru da yerindedir. Aynı zamanda hızı da yasaya uygundur. Ancak olayın meydana gelme sebebi müteveffanın arkadan gelerek tehlikeli hareketlerle sanığın aracının önüne çıkmasıdır. Olay akış itibarıyla öyle bir hızla gerçekleşmiştir ki sanık müteveffayı görmemiş ve fark etmemiştir. Her ne kadar bilirkişi raporunda sanığın takip mesafesini ihlal ettiği mütalaa edilmiş ise de, hayatın olağan akışına bakıldığında bir anda önüne çıkan bir araca takip mesafesinin olamayacağı göz önünde bulundurulmalıdır."

Kubilay, sanığa yüklenen asli kusur durumunu kabul etmediklerini belirterek, "Müvekkil yargılamanın başlangıcından bu yana üzüntülü ve pişman olduğunu dile getirmiştir." dedi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Çolak'ın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İddianame

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 5 Kasım 2024'te sanık Hasan Furkan Çolak'ın bir lojistik şirketine ait tırla seyir halindeyken, aynı şeritte seyreden skuter sürücüsü Ecem Sultan Çamlı'ya tırın sağ ön kısmıyla çarpıp sürüklediği ifade edilmişti.

Sanığın suçlamayı kabul etmediği ancak incelenen kamera görüntüleri üzerine alınan bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu anlatılan iddianamede, hayatını kaybeden kadının ise tali kusurlu görüldüğü belirtilmişti.

İddianamede, sanık Çolak'ın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
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