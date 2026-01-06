Haberler

Pendik'te iş yerine silahla yağma girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Pendik'te 2 Ocak'ta bir iş yerine silahla yağma girişiminde bulunan 59 yaşındaki L.İ. tutuklandı. Olayın ardından polis ekipleri, şüpheliyi 4 Ocak'ta yakaladı.

Pendik'te bir iş yerine silahla yağma girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 2 Ocak'ta Kaynarca Mahallesi'ndeki iş yerine silahla gelen şüpheli, yağma girişiminde bulundu.

Tehdit ettiği iş yeri sahibiyle arbede yaşayan şüpheli, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliği tespit edilen L.İ'yi (59), 4 Ocak'ta Yenişehir Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "yağma" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
