Pendik'te silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Pendik'te bir kafede çıkan tartışma sonucu silahlı saldırı gerçekleşti. Yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı. Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Pendik'te silahla yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Çamçeşme Mahallesi Misak-ı Milli Caddesi'nde bulunan kafeye gelen bir şüpheli, kız kardeşiyle görüştüğünü öne sürdüğü kişinin ağabeyi K.S. ile tartıştı.

Tartışmanın ardından buradan ayrılan şüpheli daha sonra beraberinde getirdiği kişilerle K.S'ye ait kafenin camlarını kırdı.

Bu sırada çıkan kavgada silahla yaralanan K.S, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olaya karıştığı belirlenen bir şüpheliyi yakaladı.

Polisin olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.